شكرا لقرائتكم خبر عن "سى.إن.إن": إيرادات الشركة المالكة لـ"فيس بوك" تسجل انخفاضا هو الأول منذ 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية أن شركة "ميتا"، المالكة لـ"فيس بوك"، أعلنت عن إيرادات قدرها 28.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، بانخفاض بنسبة 1% عن ربع العام السابق وأول انخفاض في الإيرادات على أساس سنوي منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2012.