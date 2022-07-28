شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "الحكومة تعلن بدء تفعيل حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف محدودى الدخل.. رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والحكومة والمصريين بمناسبة رأس السنة الهجرية.. ويؤكد: جهود مستمرة من الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.. مدبولى: التأكيد على دور مبادرة الشراكة الصناعية فى التنسيق والتكامل مع الدول العربية.. ومصر خالية من جدرى القرود.

اقرأ فى العدد أيضا..

- تنفيدا لتوجيهات الرئيس السيسى.. 100 جنيه زيادة فى دعم بطاقة التموين للأسرة الواحدة الأكثر احتياجا و300 جنيه لأكثر من 3 أسر لمدة 6 أشهر.. وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة والمخزون استراتيجى يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة وطرح اللحوم الطازجة والمجمدة وكل المنتجات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق

- «الخليج 365» فى المكتبة الإسلامية للبابا شنودة.. تراث إسلامى من قلب الكنيسة

- تاريخ طويل من الثغرات تسببت فى إصابات.. حوادث الذكاء الاصطناعى تدق ناقوس الخطر- رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية لـ60 ألف جنيه - رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر cop 27- إشادة إماراتية بتجربة مصر فى رصد وتحليل مضمون مشاهد التدخين والتعاطى فى الأعمال الدرامية - وزير الدفاع يلتقى عددا من القادة والضباط المعينين لتولى وظائف قيادية بالقوات المسلح- القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية