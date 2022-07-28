شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دعم بطاقات التموين للأكثر احتياجا بتوجيهات الرئيس السيسي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على السلع الغذائية، وأنه زيادة الدعم لأصحاب البطاقات التموينية أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم لمدة 6 اشهر .



زيادة الدعم لبطاقات التموين

سيتم زيادة الدعم للأسر الواحدة الأكثر احتياجا بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه ،سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيها، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم.

وزيادة الدعم لبطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر بقيمة 200 جنيه، بالإضافة ما تحصل عليه الأسرة من دعم.

أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر بالإضافة ما تحصل عليه الأسرة من الخبز المدعم.

يستطيع صاحب بطاقة التموين شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له.



دعم بطاقات التموين

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مجلس الوزراء سيقرر الآليات وبدء موعد التنفيذ في إطار الحرص على دعم الأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، لافتا الى ان حزمة القرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيستفيد منها ما يقرب من 36 مليون مواطن، كما ان العمالة المؤقتة ستستفيد أيضا من هذه القرارات، نظرا لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم الفئات الأكثر احتياجا في ارتفاع معدل التضخم على مستوى العالم حيث وجه الرئيس أيضا بزيادة كراتين السلع الغذائية التي تباع في المناطق الأكثر احتياجا وطرحها بنصف الثمن وكذلك دخول اسر جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة ، ووجه وزير التموين الشكر الى الرئيس السيسي على توجيهه بدعم برامج الحماية الاجتماعية.