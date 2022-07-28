شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 9.1 مليون أسرة تستفيد من الدعم الاستثنائى لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن زيادات أسعار السلع تتحمل الدولة الجزء الأكبر منها، موضحا أنه تم وضع حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر، حيث سيتم ضخ مليار جنيه شهريًا يستفاد منها 9.1 مليون أسرة على بطاقات التموين وكارت ميزة وسيتم صرفها فى صورة سلع.

وأوضح أن رئيس الجمهورية وجه في هذه الفترة شديدة الاستثنائية بحزمة إضافية لمساعدة محدودي الدخل ، وتم وضع مجموعة من المقترحات علي رئيس الجمهورية أهمها رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لـ 5 مليون أسرة مما يعني 20% من الشعب المصري تتكفل الدولة بصرف دعم نقدي مباشر له.

وأوضح أن الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ290 مليار جنيه وفى الموازنة العام الجاري وصلت لـ 490 مليار جنيه.