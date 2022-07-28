شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة المصرية تولى الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ290 مليار جنيه، وفي الموازنة العام الجارى وصل لـ490 مليار جنيه.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية ، مشيرا إلي أن هناك 4.1 مليون أسرة مصرية تستفيد من تكافل وكرامة.