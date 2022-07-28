شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل "الصحة العالمية": سيتم إعلان مصر رسميا خالية من فيروس C قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الصحة والسكان واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للفيروسات الكبدية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، بحضور أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزراة الصحة.



جانب من المؤتمر

ومن جانبها، قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، نهنئ مصر لأنها أصبحت فى المقدمة لدورها فى القضاء على ثلث أعداد المصابين بفيروس سى على مستوى 22 دولة بإقليم شرق المتوسط.

وأضافت، فى تصريحات لها، أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت السبب فى القضاء على فيروس سى فى مصر، موضحة أن مصر ركزت على الرعاية الصحية الأولية والكشف المبكر والتوعية والمتابعة والرصد والعلاج.

وقالت إن تجربة مصر ثرية وفى اليوم العالمى للفيروسات الكبدية نكتاتف ونوصل رسالة للكشف المبكر على المستوى المجتمعى وعلى أن يكون فى عام 2030 قد شخصنا 90 % من مرضى الفيروسات الكبدية.

وأضافت: "نشجع على عمل الدراسات والبحوث فى مجال الفيروسات الكبدية، وكانت المبادرة التى قامت بها مصر بمشاركة جميع هيئات الدولة وكمنظمة نعمل مع وزارة الصحة والسكان أن تستمر فى الكشف عن المرضى وعلاجهم"، مشيرة إلى أنه قريبا سنشهر مصر رسميا خلوها من فيروس سى، موضحة أن الإجراءات بدأت، ومتوقعين أن يتم إشهار مصر خالية من فيروس سى خلال عامين من الآن، قائلة: "متعودين أن كل شىء يحدث فى مصر يتم بوتيرة سريعة".

وأضافت، أن مصر على قائمة الدول المتقدمة فى القضاء على فيروس سى، موضحة أن الكشف المبكر عن فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، يعد إنجازا كبيرا لمصر، مشيرة إلى أن فيروس A ناتج عن تلوث الطعام ، موضحة إن مصر تقوم بجهود من خلال التطعيم ضد فيروس بى، وتطعيم ضد فيروس A الناتج عن تلوث الطعام، كما أن مبادرة "حياة كريمة" تدعم صحة المصريين لمنع تفشى الأمراض المتعلقة بالطعام أو بالمياه، وتوفير الغذاء والمياه الآمنين.

وقالت، إن 44% من أطفال العالم حصلوا على تطعيم فيروس بى، ومصر وفرت تطعيم فيروس بى للجميع، والمولودين حديثا، وهناك برامج لفئات مختلفة للوقاية من المرض، ومنذ عام 2010 كان يوجد 23 مركزا متقدما لتقييم مرضى الكبد ولزراعة الكبد، موضحة أن احتفالية هذا العام هى تعزيز الرعاية الصحية الأولية ومنع الوباء.

وأشارت إلى أننا نريد تحقيق غايات 2030، وأن يتم تشخيص 90% من الأشخاص من الفيروسات الكبدية، والاهتمام بالنساء الحوامل لمنع إصابة حديثى الولادة.