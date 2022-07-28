شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 10.6 مليون مواطن ضد فيروس كورونا ضمن حملة «طرق الأبواب» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح حملة «طرق الأبواب» في تطعيم 10 ملايين و598 و774 مواطنا، ضد فيروس كورونا، منذ انطلاق الحملة في 7 مارس الماضي، وحتى اليوم الخميس 28 يوليو.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب، التي تشمل القاهرة، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، نجحت في تطعيم في تطعيم 3 ملايين و316 ألفا، و751 مواطنا، ومازالت مستمرة في تقديم خدماتها.

وأضاف «عبدالغفار» أن المرحلة التجريبية للحملة استهدفت محافظة المنوفية، وتمكنت من الوصول بالتطعيمات لـ875 ألفا، و24 مواطنا، فيما نجحت المرحلة الأولى بمحافظات الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، الأقصر، وأسوان، قامت بتطعيم مليون، و572، و287 مواطنا، مضيفا أن المرحلة الثانية من الحملة والتي استهدفت محافظات الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وأسيوط، وبني سويف، نجحت في تطعيم 4 ملايين، و802 ألف، و199 مواطنا.

ومن جانبه، نوه الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، إلى أن الحملة امتدت للمحافظات الساحلية التي تشهد إقبالا من المصطافين، حيث تم تطعيم 32 ألفا، و513 مواطنا.

ولفت «قنديل» إلى تحديث خطة تنفيذ الحملة من خلال تقديم خدمات المبادرات الرئاسية إلى جانب التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وتفعيل استفادة المواطنين من ركاب القطارات داخل العربات، وخلال الرحلات وفي «محطة مصر» بالقاهرة، علاوة على تقديم الخدمات في المساجد والكنائس، والأندية الرياضية ومراكز الشباب، والأسواق وأماكن التجمعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى.

وأضاف «قنديل» أن الحملة شارك بها 13 ألف و700 فرد، يشكلون 3400 فريق، بينهم 72 مشرفا مركزيا من الطب الوقائي، ما بين أطباء، ومراقبين صحيين، وأخصائيي نظم ومعلومات.

ولفت الدكتور عمرو قنديل، إلى أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب، انطلقت في محافظات المنوفية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان، بدءً من 6 إلى 17 مارس الماضي، ونجحت في تطعيم مليون و200 ألف مواطن.