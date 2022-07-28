شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بجدرى القرود .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بمرض جدرى القرود حيث تتمثل فى ظهور طفح جلدي مؤلم ،و تكوين حويصلات على راحة اليد بينما تميزت الحالات تاريخياً بطفح جلدي في أجزاء واسعة من الجسم، إلا أن الحالات في الانتشار الحالي شملت في الغالب أشخاصًا لديهم عدد قليل من الطفح حول الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرجية .

وقالت وزارة الصحة والسكان: يتركز تفشي المرض بشكل كبير حتى الآن بين الرجال المثليين ومزدوجي الميول الجنسية وغيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، لكن هذا لا يمنع من احتمال انتشاره بين الأشخاص المصابين بضعف في الجهاز المناعي، ولايزال احتمال انتشار المرض في دول الشرق الاوسط غير مرتفع ولم يتم رصد أي حالات مؤكدة في مصر حتى اليوم.