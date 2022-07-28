شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنظم جلسة لبرلمان الشباب لمحاكاة الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب في النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها حيث تمثل فئة الشباب 60 % من التعداد السكاني للبلاد، مؤكداً ان شباب مصر المتحمس الواعد يثبت يوما بعد يوم أنه سر قوة وحيوية الوطن.

وأشار اللواء أحمد راشد ان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا الغالية وذلك إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدةموجهاً الشكر للسيد الرئيس على دعمه الدائم للشباب.

تصريحات المحافظ جاءت خلال خلال الجلسة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لبرلمان الشباب بالجيزة لتجسيد نموذج محاكاة للحكومة المصرية ومجلسي النواب والشيوخ.

والتي أعرب خلالها محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مع الشباب لافتآ أن المحافظة بكافه أجهزتها تعمل علي دعم رؤى وأفكار الشباب لخلق بيئة مناسبة تمكنهم من تلقى التدريب والتأهيل الكافى بهدف تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ عدداً من ملفات العمل والتي جاء علي راسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ثمن خلالها محافظ الجيزة النهضة التنموية الكبيرة التي تحققها المبادرة بقري الريف المصري لما ينفذ من حجم هائل من المشروعات سوف تساهم في تحسين جودة حياه المواطنين.

وشهدت جلسة محاكاة الشباب مناقشة عدد من طلبات الاحاطة التى عرضها الشباب التي تمس الحياة اليومية أبرزها ملفات " الصحة - والتعليم - النظافة - الطرق".

وفيما يخص مناقشه محاور العمل بقطاع الطرق أكد راشد أن المحافظة تشهد تنفيذ " 7 " محاور مرورية عملاقه تساهم في تحقيق نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق وذلك بجانب المشروعات القومية الجارى تنفيذها من خلال وزارتي النقل والاسكان لخدمة مواطنين المحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة بأنه جاري العمل علي تطوير محور المريوطية بطول 3 كم بدءآ من الهرم وحتي نطاق كرداسة وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير كورنيش المريوطية وتحويله إلي ممشي سياحي إلي جانب أنه تم أدراج أزدواج طريق المريوطية في الوصلة الواقعة بين سقارة ودهشور بخطة وزارة النقل للعمل علي تنفيذها خلال العام المالي الجاري .

كما أشار محافظ الجيزة بأن هناك اهتماما بالغا بالمنظومة الصحية لتحسين خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين مشيراً انه جاري الأنتهاء من التجهيزات النهائية بمستشفي شبرامنت لتكون جاهزة لتقديم الخدمات الصحية وتدعيهمها بالأطقم والأجهزة الطبية اللازمة ، فضلآ أنه جاري العمل علي تطوير عددآ من المستشفيات بالمحافظة وسد العجز في عدد الأطباء ببعض التخصصات داخل المستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ، بالإضافة إلي ضخ 152 مليون جنيه للارتقاء بالمنظومة الصحية وتدعيم المستشفيات بخزانات أكسجين للتصدي لجائحة كورونا في إطار خطة الدولة في ذلك الصدد .

كما أضاف اللواء أحمد راشد أن فيما يخص خطة محافظة الجيزة في مواجهة نوبات التلوث والحد من الأنبعاثات الحرارية ستشهد محافظة الجيزة قريبآ توقيع بروتوكول بالتعاون مع وزارتي الأنتاج الحربي والتنمية المحلية للبدء في أنشاء أكبر مصنع لتحويل القمامة إلي طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش علي مساحة 10 أفدنة وذلك خلال فترة زمنية تستغرق حوالي عامين إلي جانب بأنه يتم التخلص من مخلفات القمامة بطريقة آمنة ومن خلال نقلها إلي المقالب العمومية بالمحافظة.

وعقب فعاليات الجلسات قام محافظ الجيزة بتكريم الشباب الفائزين بعضوية برلمان الشباب بالجيزة متمنيآ لهم دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبهم أشاد الشباب الحاضرين بالجلسات برعاية وأهتمام محافظ الجيزة بالحدث وحرصه علي تبادل النقاشات والحوار و الرؤي والافكار والاطلاع علي المقترحات.

شهدت فعاليات الجلسات الحوارية والنقاشية حضور السادة أبراهيم الشهابي و هند عبد الحليم نواب المحافظ والسادة محمد الحسيني و مايسة عطوة و نشوي الشريف و غادة علي أعضاء مجلس النواب والعميد محمد حمزة المستشار العسكري بالمحافظة و السادة عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم و أسعد منادي مديرية ومديرية الزراعة و أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان بالوزارة ومدير مديرية الثقافة ومسئولي الأزهر والأوقاف والكنيسة.