شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعلن أسماء العشرة الأوائل "علمى".. حصلوا على أكثر من 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021-2022م، بأقسامها العلمية المختلفة (الأدبي- العلمي- العلوم الإسلامية- معاهد فلسطين الأزهرية).

وأعلن وكيل الأزهر الشريف في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لهذا العام بنسبة نجاح عامة (57.31%)، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي (50.97%)، وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي (68.55%)، لتكون نتيجة القسمين معًا (57.31%)، فيما بلغت نتيجة شعبة العلوم الإسلامية نسبة النجاح (97.2%).

وفي هذا التقرير ننشر أسماء الطلاب العشرة الأوائل على القسم العلمي:

الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسانين، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد فتيات فؤاد خميس النموذجي)، المركز الأول على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 649 (99.85%).

الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، منطقة جنوب سيناء الأزهرية (معهد طور سيناء النموذجي) المركز الأول مكرر بمجموع درجات 649 (99.85%).

الطالبة ريهام محمد إسماعيل متولي محمد، منطقة القليوبية الأزهرية (معهد فتيات طحانوب) المركز الثالث بمجموع درجات 648 (99.69%).

الطالبة آلاء السعداوي محمد إبراهيم أبوسعدة، منطقة الغربية الأزهرية (معهد فتيات الجميزة)، على المركز الرابع بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالبة آلاء محمد شحاته علي الشامي، منطقة البحيرة الأزهرية (معهد فتيات كفر الدوار) على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالب عبد الرحمن أحمد السيد نبوي أبو العزم، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد عاصم نجيب جويفل النموذجي)، المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالب عبد الرحمن عادل محمد محمد الدغيدي، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد أجا) على المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالبة علا فضل محمد محمد رزق، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد فتيات الضهرية) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالب عمر هيثم محمد محمود، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد العبور النموذجي)، المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالب هاشم محمود محمد عبد العزيز حسن، منطقة الشرقية الأزهرية (معهد صبيح) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

الطالبة يسرا عبدالملك عبد الملك تركي، منطقة المنوفية الأزهرية (معهد فتيات دلهمو) المركز الرابع مكرر بمجموع درجات 647 (99.54%).

وأعلن وكيل الأزهر كل التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية الأزهرية في مؤتمر صحفي نظَّمه المركز الإعلامي للأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر، كما قام المركز الإعلامي للأزهر ببث المؤتمر مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور وسائل الإعلام المصرية المختلفة.

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى مكالمات هاتفية مساء أمس مع الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م، هنأهم فيها بنجاحهم وتفوقهم وتقديره لما بذله أولياء الأمور حتى يصل أبناؤهم إلى هذا التميز والتفوق، معربًا عن تمنياته للأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد مشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مؤكدًا ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.