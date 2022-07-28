شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 100 جنيه زيادة في دعم بطاقة التموين للأسرة الواحدة الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التى أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيها، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له.

وأضاف وزير التموين أنه من المقرر ان يتم بدء التنفيذ خلال شهر أغسطس المقبل الا ان مجلس الوزراء اليوم سيقرر الآليات وبدء موعد التنفيذ في إطار الحرص على دعم الأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، لافتا الى ان حزمة القرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيستفيد منها ما يقرب من 36 مليون مواطن بما يمثل 7.8 مليون أسرة ، كما ان العمالة المؤقتة ستستفيد أيضا من هذه القرارات ، نظرا لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم الفئات الأكثر احتياجا في ارتفاع معدل التضخم على مستوى العالم حيث وجه الرئيس أيضا بزيادة كراتين السلع الغذائية التي تباع في المناطق الأكثر احتياجا وطرحها بنصف الثمن وكذلك دخول اسر جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة ، ووجه وزير التموين الشكر الى الرئيس السيسي على توجيهه بدعم برامج الحماية الاجتماعية ،