شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توفر 3 خدمات تتعلق بلقاح كورونا للمواطنين بالساحل الشمالى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التي تقدمها الوزارة بمنطقة الساحل الشمالى أولها توفير أكشاك للقاحات الخاصة بكورونا وثانيها توفير الجرعات التنشيطية وثالثها التثقيف الصحى والتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض الوبائية .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



