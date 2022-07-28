شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وبعث وزير التنمية المحلية برقية تهنئة جاء فيها: "أدعو الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة علي فخامتكم وشعب مصر العظيم أعوامًا عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التي نبهت العالم أجمع ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين" .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وتحتفل وزارة الأوقاف، مساء اليوم الخميس، بالعام الهجري الجديد 1444هـ، عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وذلك بمشاركة وحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات المحافظة والوزارة، فيما يشارك جميع المحافظين في الاحتفالات التي تقام في كل محافظة.