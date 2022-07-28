شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2022.. من يرسب فى 3 مواد يبقى للإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل، وتعلن النتيجة وفق لضوابط محددة أبرزها " الطالب ناجح وحصل على مجموع درجات أو راسب فى مادتين فأقل وهذه الفئة من الطلاب تدخل امتحانات الدور الثانى" ومن يرسب فى 3 مواد فأكثر وهذه الفئة تبقى للإعادة ويدخل امتحانات العام الدراسى المقبل، وأيضا من قام بتأجيل امتحانات الدور الأول يدخل اختبارات الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وينشر ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.