شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: التمريض ركيزة أساسية لنجاح تعزيز الخدمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الانتهاء من اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات الجُدد المتقدمين للالتحاق بمعهد رعاية الفني للتمريض بفايد، بنظام الخمس سنوات، والتابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية عن العام الدراسى 2022-2023.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنه ترأس لجنة اختبارت كشف الهيئة الخاص بالطلاب والطالبات الجُدد المتقدمين لمعهد رعاية فايد الفنية للتمريض بالإسماعيلية، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، كما ضمت اللجنة مدير معهد رعاية فايد الفني للتمريض بالإسماعيلية، وكلًا من مسئولي التمريض والتعليم الفنى بهيئة الرعاية الصحية والفرع بالإسماعيلية.

وأكدت الهيئة، أنه يتم قبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الإعدادية فى معاهد رعاية الفنية للتمريض طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة بعد اجتياز الاختبارات وفق شروط وقواعد وآليات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض للعام الدراسى 2022-2023، مشيرة إلى أنه يخضع المتقدمين لمجموعة من اختبارات التمريض بعد الحصول على الشهادة الإعدادية والتى يعد اجتيازها شرطًا للقبول فى معاهد التمريض، ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى في نفس عام التقدم.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس الشيوخ، أن اختبارات القبول بالمعاهد الفنية للتمريض، تشمل أولًا إجتياز اختبار القدرات سواء تحريريًا أو شفهيًا "لغة إنجليزية، لغة عربية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى"، يليه اختبار كشف الهيئة وباقى اختبار القدرات "الاختبار النفسي، قوة الملاحظة، اللباقة فى الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، وغيرها من اختبارات القدرات"، ثم الكشف الطبى والذى يشمل" كشف نظر، كشف باطنى، كشف لياقة طبية للوظيفية"، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

وأضافت، أنه يشهد العام الدراسي 2022-2023 قبول أول دفعة من الطلاب لمعهد رعاية فايد الفني للتمريض بالإسماعيلية، فيما بلغ إجمالى عدد المتقدمين للالتحاق بمعهد رعاية الفني للتمريض بالإسماعيلية بلغ هذا العام 120 طالب وطالبة، لافتة إلى استمرار كشف الهيئة للطلاب على مدار يومين متتاليين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الاهتمام بمنظومة التمريض باعتبارها أحد الركائز الأساسية فى نجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة التى ترتكز على عدة محاور للارتقاء بالخدمات التمريضية وضمان توفير الرعاية الصحية للمرضى بجودة عالمية، سواء على المستوى التعليمي أو المهني، ومنها دراسة أحدث المناهج التعليمية بمعاهد رعاية الفنية للتمريض، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات التدريبية للأجانب لنقل الخبرات إلى الطواقم التمريضية بالمنشآت، وكذلك استحداث زى جديد للتمريض بما يتماشى مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة.