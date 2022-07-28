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القاهرة - سامية سيد - تطوير الأداء وتعزيز قيمة الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج أبرز ملامح خطة عمل الشركة الفترة المقبلة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استحواذها على أسهم شركة النجيل الصناعي في مصر "كابتكس" مناصفةً مع وزارة الإنتاج الحربى؛ لتصبح حصة كل وزارة من أسهم الشركة 50%، وذلك فى ضوء السعى نحو تطوير أداء الشركة، وتعزيز قيمة الاستثمار الرياضى، وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك عن طريق استحواذ شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة على 3.5% من أسهم شركة النجيل الصناعى، بجانب زيادة حصة وزارة الشباب والرياضة من أسهم الشركة من خلال صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وتعد شركة النجيل الصناعى فى مصر "كابتكس" من كبري الشركات المتخصصة فى هذا المجال بالتعاون مع شركة "بوليتان" الألمانية الحاصلة على اعتماد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتقوم الشركة بتوفير النجيل الصناعى فى مختلف الاستخدامات سواء اللاند سكيب للحدائق العامة وملاعب كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا. وملاعب كرة القدم الخماسية والأبعاد القانونية فى جميع أنحاء الجمهورية كصناعة مصرية.

ووفق رؤية وزارتى الشباب والرياضة والإنتاج الحربى، تستهدف شركة النجيل الصناعى التوسع والانتشار بشكل أكبر على المستويين المحلى والقارى، وتقديم خدمات أفضل، وتلبية احتياجات الأسواق، حيث قامت الشركة -خلال الفترة الماضية- بتصدير النجيل الصناعى لبعض الدول الإفريقية، بجانب توفير النجيل الصناعى للحدائق وملاعب مراكز الشباب المُدرج تطويرها ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر، أن تتضمن الفترة المقبلة التوسع فى مجالات عمل الشركة وزيادة مساهماتها فى إنشاء الملاعب الجديدة التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالأندية ومراكز الشباب والملاعب المفتوحة فضلا عن تعظيم الاستفادة من عوائدها الاستثمارية كأحد أهم روافد الاستثمار الرياضى فى تطوير البنية الرياضية المصرية.



الشباب والرياضة تعلن عن خطة للتطوير والتوسع فى شركة النجيل الصناعى كابتكس (1)



الشباب والرياضة تعلن عن خطة للتطوير والتوسع فى شركة النجيل الصناعى كابتكس (2)



الشباب والرياضة تعلن عن خطة للتطوير والتوسع فى شركة النجيل الصناعى كابتكس