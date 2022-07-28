شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"؟.. التضامن تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعىُ بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن فى إضافة اسر جديدة ضمن تكافل وكرامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدخول مليون اسرة جديدة ضمن البرنامج، حيث سيصل إجمالي المستفيدين من تكافل وكرامة الى 20 مليون مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الأزمة العالمية تؤثر على جميع الأنشطة التجارية، وأن القرارات الاقتصادية الهامة يقابلها التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية، كما أن إجراءات الحماية الاجتماعية مستمرة ومشروعات التمكين الاقتصادي ستكون على قدم وساق، لافتا الى أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.7 مليون أسرة بداية العام الحالي، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحمهووية وجه خلال إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي بإضافة 450 ألف أسرة، كما سيدخل أسر جديدة ،حيث سيصل إجمالي المستفيدين من تكافل وكرامة الى 20 مليون مواطن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، والددكتورة القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.