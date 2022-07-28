شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع 3 عقود لتنفيذ الخط الهوائى المزدوج جهد 220 ك.ف لـ "الدلتا الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تنفيذ الخط الهوائى المزدوج الدائرة ثلاثى الموصل جهد 220 ك.ف من محطة محولات مستقبل مصر حتى موقع محطة محولات متنقلة ND2 جهد 220/11/11 ك.ف وبطول إجمالي للخط الهوائي 65 كم و ذلك وفى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير التغذية الكهربائية لكافة أنحاء الجمهورية وتوفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة بقدرة 70 م.ف.أ في بداية أكتوبر 2022 كمرحلة عاجلة.

وأوضحت وزارة الكهرباء فى بيان لها اليوم أنه بمجابهة البرنامج الزمني المضغوط للمشروع فقد تم توقيع 3 عقود مع شركات محلية وذلك على النحو التالي:

-العقد الاول لتنفيذ اللوط رقم (1) بطول حوالي 22 كم مع شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية (كهروميكا)

-العقد الثانى لتنفيذ اللوط رقم (2) بطول حوالي 22 كم مع شركة الجيزة لصناعة الكابلات:

-العقد الثالث لتنفيذ اللوط رقم (3) بطول حوالي 21 كم مع التحالف المكون من شركة ام ايه إن الدولية للمقاولات وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايدليكو)

وتبلغ التكلفة الاجمالية للثلاثة عقود حوالى 442 مليون جنيه مصرى ويتم تمويل من المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمدة تنفيذ (3) شهور من تاريخ أمر الاسناد ، وقد بدأت الشركات الثلاث بالفعل فى التنفيذ.