شكرا لقرائتكم خبر عن حماية النيل بسوهاج تشن حملة لإزالة 7 مخالفات على النهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج حملة لإزالة التعديات على النيل تم خلالها تنفيذ 6 قرارات إزالة منهم 4 قرارات ردم و 2 قرار إزالة مباني وأسوار مخالفة بناحية خارفه المنشاه بمركز المنشأه بمحافظة سوهاج.

وتعمل أجهزة وزارة الرى على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشرفومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافةالاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مثل هذه الحملات لإزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسنإدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين ، وتُعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسهالقيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى.