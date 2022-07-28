شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعلمين الجديدة ، ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للإعلان عن القرارات التى تم الموافقة عليها ومناقشتها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد عقد اجتماعاً لمُتابعة الجهود المُتخذة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن عدد من المواقع في شرق القاهرة، مشيراً إلى أن هذه التكليفات ترتبط بتحسين الخدمات المقدمة، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية.