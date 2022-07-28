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الأوقاف تخصص 50 مليون جنيه لبرنامج القرض الحسن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، رفع الحد الأقصى للقرض الحسن بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف إلى 15 ألف جنيه ولغير العاملين بالأوقاف من العاملين بالحكومة أو القطاع العام إلى 10 آلاف جنيه، بالضوابط التي تضعها الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف والتي ستنشرها الوزارة لاحقا مع آلية وشروط وكيفية التقدم للحصول على القرض الحسن على موقع الوزارة. 

 

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه تم رفع الحد الأقصى للمبالغ المتاحة لهذه القروض إلى 50 مليون جنيه سنويا بدءا من العام المالي الحالي 2022/ 2023 إسهامًا من الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس ، وذلك إلى جانب ما تقوم به الوزارة في مجال البر وخدمة المجتمع . 

 

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في ضوء  برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف المصرية. 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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