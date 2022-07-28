شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: استمرار فعاليات حملة "صحتك ثروتك" لدعم صحة الرجل بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، استمرار فعاليات حملتها لدعم صحة الرجل تحت عنوان "صحتك ثروتك"، وذلك بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، خلال شهر أغسطس 2022.

وأوضحت الهيئة، تهدف حملة «صحتك ثروتك» بمحافظة بورسعيد، إلى التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وتابع بيان الهيئة، تستهدف حملة «صحتك ثروتك» بكافة مراحلها 30 ألف مواطن، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال في المرحلة العمرية من 50 وحتى 70عام، وذلك بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA في الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أي إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لإتخاذ اللازم طبيًا.

واستكمل البيان، يتم الكشف على الرجال بمحافظة بورسعيد، داخل عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة وتشمل، وحدات طب أسرة (الكويت، بورفؤاد2، المناخ 2، العرب، فاطمة الزهراء) إضافة إلى وحدات منطقة الجنوب والتي تشمل وحدات (العاشر من رمضان، بحر البقر القديمة، حوض بدران، الجرابعة، الكاب)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (الجوهرة، محمد مشالي، تعاونيات الزهور، العلاج الطبيعي)، وذلك بدءًا من 26 يوليو الجاري وتستمر خلال شهر أغسطس 2022.

هذا، ويشار أن حملة «صحتك ثروتك» أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد في الفترة من (3-7) يوليو 2022، داخل 10مراكز ببورسعيد، وهم وحدات طب أسرة (جنوب البترول، المناخ، العرب، عمر بن الخطاب، أم خلف)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (القابوطي، بلال بن رباح، بحر البقر القديم، العرب)، ومن المقرر أن يتم استكمال الحملة خلال شهر أغسطس 2022، لكي يستفيد من الحملة كافة المواطنين من جميع مناطق وضواحي محافظة بورسعيد.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الطبية العالمية، حيث تسهم حملات الكشف المبكر عن الأمراض في رسم خريطة صحية مبنية على مؤشرات من أرض الواقع.