شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تمويل العلوم تعلن فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمى بين مصر واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حول إعلان الهيئة (STDF) بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان، والتي تنقسم إلى (مشروعات التعاون العلمي المُشترك، ورش العمل والندوات العلمية).

وأشار التقرير إلى أن الهدف الرئيسي من مشروعات التعاون العلمي المُشترك يتمثل في دعم الشراكات بين الجانبين، وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية واليابانية فى المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين، فى مجالات (الماء - الطاقة - الغذاء / الزراعة - الصحة - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وتصل مدة المشروع إلى عامين بحد أقصى.

وأضاف التقرير أن ورش العمل والندوات العلمية تتناول كافة المجالات العلمية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وأوضح التقرير أن آخر موعد لتلقي طلبات التقديم 6 ديسمبر 2022 في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وللاطلاع على كافة الشروط وللتسجيل، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://stdf.eg/web/grants/open