شكرا لقرائتكم خبر عن تربية نوعية عين شمس تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات، وذلك تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأجرى الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. إبراهيم صابر رئيس كنترول اختبارات القدرات جولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل ، خلال اليوم الأول لاختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة بالكلية شعبتي (التربية فنية، والتربية الموسيقية).

وأوضح الدكتور أسامة السيد أن الكلية قد اتخذت كافة الإجراءات للتسهيل على الطلاب وتنظيم كافة الإجراءات، كما تم تنفيذ ووضع فيديو توضيحي لكيفية التعامل مع الاختبارات.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية أن الامتحان تم في جو هادئ ومميز وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقياس درجة الحرارة للطلاب والتأكد من ارتداء قناع الوجه الطبي وتطبيق التباعد في لجان الامتحان.