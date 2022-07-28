شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات الخاصة: وقف قبول الشهادات العربية بكليات الطب لإتاحة الفرصة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس الجامعات الخاصة قرارا تنظيميا لوقف القبول بكليات الطب وطب الفم والأسنان من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، فى عدد من الجامعات حيث تقرر وقف القبول بكلية الطب فى جامعة الدلتا وجامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر على أن يستمر القبول فى باقى كليات الطب من الشهادات العربية والأجنبية.

كما قرر مجلس الجامعات الخاصة وقف قبول الشهادات المعادلة فى كليات طب الفم والأسنان بجامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا والفم والأسنان بجامعة الدلتا على أن يستمر القبول فى باق كليات طب الفم والأسنان من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة أن هذا القرار يأتى فى إطار ضرورة إحداث توازن بين القبول فى الكليات المختلفة وإتاحة فرص متساوية لطلاب الشهادات المعادلة وطلاب الثانوية العامة، فى ظل ملاحظة زيادة نسب القبول فى بعض كليات الطب وطب الفم والأسنان من الشهادات المعادلة ما يؤثر على طلاب الثانوية العامة.