شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يختار الدكتورة أمنية العمرانى كمبعوث لرئيس COP27 للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالإعلان عن اختيار الدكتورة "أمنية العمراني" كمبعوث لرئيس مؤتمر COP27 للشباب، وهي ناشطة شابة فاعلة في مجال المناخ وسبق لها التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

وستعمل الدكتورة "أمنية العمراني" على تعزيز انخراط الشباب من مصر ومختلف أنحاء العالم فى عمل المناخ الدولى، فضلاً عن ضمان الاستماع لأصواتهم فى إطار التحضير لمؤتمر COP27 وخلال المرحلة التالية له.