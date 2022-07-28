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وزير الخارجية يختار الدكتورة أمنية العمرانى كمبعوث لرئيس COP27 للشباب

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القاهرة - سامية سيد - قام وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالإعلان عن اختيار الدكتورة "أمنية العمراني" كمبعوث لرئيس مؤتمر COP27 للشباب، وهي ناشطة شابة فاعلة في مجال المناخ وسبق لها التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.

 

وستعمل الدكتورة "أمنية العمراني" على تعزيز انخراط الشباب من مصر ومختلف أنحاء العالم فى عمل المناخ الدولى، فضلاً عن ضمان الاستماع لأصواتهم فى إطار التحضير لمؤتمر COP27 وخلال المرحلة التالية له.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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