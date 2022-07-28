شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قرب انتهاء تصحيح "الثانوية العامة" وإعلان النتيجة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرب انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل الكترونى دون تدخل اى عنصر بشرى وسيتم إعلان النتيجة الأسبوع المقبل.

وينشر الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة 2022، فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما يقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.