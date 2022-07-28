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"الإسكان": طرح محال وصيدليات للبيع بمدينتى برج العرب الجديدة و15 مايو

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم طرح 8 محال تجارية و 3 صيدليات بمساحات تتراوح من (١٥ م٢ : ٦٦ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم طرح 33 محلاً  تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٣ م٢ : ٣٩ م۲) بالمبنی (۲۱ ، ۲۲) بسوق التونسي شرق الطريق الدائري بالمدينة، وذلك  للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين 29/8/2022.

وأكد رئيسا جهازى المدينتين، أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقرى جهازى المدينتين لمن يرغب من المواطنين في دخول المزاد.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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