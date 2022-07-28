شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: رفع درجة الاستعداد خلال فترة أقصى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل ، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية .

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن معدلات الأمطار حول المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن - ومتابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر ، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل ، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي ، وآليات إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف توفير الإحتياجات المائية بكفاءة ، والتعامل الفورى لحسم أى شكاوى من المنتفعين ، موجهاً بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد خلال فترة أقصى الإحتياجات لإدارة المنظومة المائية بنجاح.

وتابع عبد العاطى خلال الإجتماع الموقف المائى بمختلف إدارات الرى والصرف والميكانيكا لضمان تحقيق المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ، والإطمئنان على جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارى بمختلف المحافظات.

ويتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.