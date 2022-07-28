شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: بدء اختبارات المتقدمين لوظائف عمال المساجد 15 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اجتماعًا اتفقا فيه على إتاحة الاستعلام عن نتيجة الاختبار الإلكتروني وموعد الاختبارات الشفوية للمتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة مدرس وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/، على أن تبدأ الاختبارات الشفوية يوم 15 أغسطس المقبل.

كما تقرر إتاحة الاستعلام للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة عامل مسجد يوم الاثنين المقبل على موقع البوابة نفسه، على أن تبدأ الاختبارات المتكاملة لهم يوم 15 أغسطس أيضًا، وذلك بمركز الإدارة العامة بالعجوزة - مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال سابقا.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز للدكتور محمد مختار جمعه بمقر الجهاز، لمناقشة مراحل المسابقة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

وتوجه وزير الأوقاف بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحرصه ودعمه لكل الجهود المخلصة التي تعمل على اختيار أفضل الكفاءات في جميع المجالات وإعمال أقصى درجات الحوكمة والنزاهة والشفافية، ليس في اختيار المتقدمين فقط ولكن في كل مفاصل الدولة.

كما وجه الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على الجهد الكبير الذي بذله الجهاز خاصة في حوكمته لجميع مراحل المسابقة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل هذه الوظائف، وخاصة وظيفة الإمام نظرًا لما تتطلبه وظيفة الإمام من ملكات خاصة قائمة على المشافهة، مؤكدًا أن الامتحانات الإلكترونية التي أجراها الجهاز للمتقدمين لشغل وظائف أئمة تمت في أفضل صورة، والوزارة تدعم هذه التجربة بقوة، حيث لم ترصد الوزارة أي تعليق سلبي على هذه الاختبارات سواء من المتقدمين أو غيرهم.

وأعلن الوزير أنه اتفق مع الدكتور صالح الشيخ على أن ينظم الجهاز لصالح الوزارة مسابقة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة لشغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين وعمال مساجد، وأن يكون التقديم فيها قاصر فقط عليهم دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم في التقديم في المسابقة التي سيطرحها الجهاز؛ لشغل هذه الوظائف أيضا، أو أي مسابقات أخرى يجريها الجهاز لصالح الوزارة، يأتي هذا الاتفاق في ضوء قيام الجهاز بإنشاء مركز متخصص لتقييم القدرات والمسابقات للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه قال الدكتور صالح الشيخ، إنه تم الإعلان عن مسابقة الأئمة وعمال المساجد، قبل فتح باب التقدم للمسابقة بـ 15 يوما، حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، توافرت شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني في 13 ألفا و 96 متقدما، حضر منهم الاختبار 9 آلاف و 618 متقدما، ويمكنهم اليوم الاستعلام عن نتيجة خوضهم الاختبار الإلكتروني على موقع البوابة.

وأضاف أن عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد بلغ 196 ألفا و 694 متقدما، سيتم اختبار من انطبقت عليهم الشروط بدءا من يوم 15 أغسطس المقبل.