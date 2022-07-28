شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة المرأة قبل إطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أمس الأربعاء، مبادرة المرأة التى سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ، وآليات تنفيذها خلال فعاليات يوم المرأة الذى يعقد على هامش مؤتمر المناخ، مع تحديد الجهات المانحة والممولة لهذه المبادرة.
وخلال هذا التقرير سنعرض بعض المعلومات الخاصة بهذه المبادرة:
- المبادرة الخاصة بالمرأة ستتضمن بعض الموضوعات كرفع الوعى البيئى والاقتصاد الأخصر وتغيير السلوك.
- الهدف من المبادرة إبراز دور المرأة المصرية فى التصدى لقضايا التغيرات المناخية.
- تتضمن المبادرة الخاصة بالمرأة مشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى.
- وفقاً لقرارات اللجنة العليا المعنية بالتحضير لمؤتمر المناخ، يتم التنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية المشاركة فى الفعاليات التى تعقد على هامش المؤتمر.
- أهمية إطلاق يوم المرأة بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية سيساهم فى نشر الوعى بين السيدات.
- يوم المرأة يسعى إلى تسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة، خلال عملية الانتقال البيئى العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق.
- مبادرة المرأة سيتم إطلاقها فى إطار أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ.