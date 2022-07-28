شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة المرأة قبل إطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أمس الأربعاء، مبادرة المرأة التى سيتم إطلاقها قبل مؤتمر المناخ، وآليات تنفيذها خلال فعاليات يوم المرأة الذى يعقد على هامش مؤتمر المناخ، مع تحديد الجهات المانحة والممولة لهذه المبادرة.

وخلال هذا التقرير سنعرض بعض المعلومات الخاصة بهذه المبادرة: