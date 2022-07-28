شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر بشيكاغو يبحث آفاق التعاون مع رئيس الغرفة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قنصل مصر العام فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكى السفير الدكتور سامح أبو العينين مع رئيس الغرفة الأفريقية بشيكاغو أوليفر كامانزى، آفاق التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة قنصل مصر لمقر الغرفة بشيكاغو، حيث تم استعراض آفاق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الغرفة الأفريقية الأمريكية وبين الجاليات المصرية في وسط الغرب الأمريكي.

وقال السفير أبو العينين لوكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، الخميس، إنه تم الاتفاق على تطوير التعاون، ليشمل الغرفة العربية الأمريكية في ولاية إلينوي، كما عرف رئيس الغرفة الأفريقية ترتيب زيارة لوفد تجاري أمريكي ومصري وعربي وأفريقي لمصر؛ لبحث مجالات التعاون الممكنة.

وأشار القنصل العام إلى أنه استعرض من جانبه ما تم إنجازه بمصر من مشروعات قومية كبرى كالعاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة وتطوير شبكات الطرق ومشروعات البنية الأساسية في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الغرفة عن تطلعه لزيارة القاهرة خلال جولته الأفريقية أواخر العام الجاري.