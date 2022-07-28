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79% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة قائدى السيارات متجاوزى السرعات المحددة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة سائقى السيارات متجاوزى السرعات المرورية المحددة، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة سائقى السيارات متجاوزى السرعات المرورية المحددة.

 

وأيد 79% من القراء مطالب تغليظ عقوبة سائقى السيارات متجاوزى السرعات المرورية المحددة، بينما عارض 21% من القراء مطالب تغليظ عقوبة سائقى السيارات متجاوزى السرعات المرورية المحددة.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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