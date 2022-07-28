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شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة قائدى السيارات متجاوزى السرعات المحددة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة سائقى السيارات متجاوزى السرعات المرورية المحددة، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة سائقى السيارات متجاوزى السرعات المرورية المحددة.
وأيد 79% من القراء مطالب تغليظ عقوبة سائقى السيارات متجاوزى السرعات المرورية المحددة، بينما عارض 21% من القراء مطالب تغليظ عقوبة سائقى السيارات متجاوزى السرعات المرورية المحددة.