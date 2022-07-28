شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولى لعلاج طبيعى جامعة القاهرة لتبادل الخبرات مع الكوادر الدولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة أمل يوسف عميدة الكلية، المؤتمر الدولى للعلاج الطبيعى الـ21 بعنوان "العلاج الطبيعى وجودة الحياة"، خلال يومى 28 و29 يوليو الجارى، بمشاركة العديد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين فى مجال العلاج الطبيعى، وتحت إشراف الدكتورة جيهان المنياوى عميدة الكلية السابقة.

وكان الدكتور محمد الخشت، قال إن المؤتمر الدولى للعلاج الطبيعى الـ21 يهدف إلى سد الفجوة المعرفية وتبادل الخبرات والمهارات العلمية والعملية بين الكوادر والخبراء الدوليين فى مختلف مجالات العلاج الطبيعى، والمساهمة فى رفع الكفاءة العلمية والعلاجية لدى أخصائى العلاج الطبيعى للارتقاء بالمهنة والوصول إلى مستوى متميز من الأداء، وتنمية المهارات العملية لدى الأخصائيين، ومناقشة أفضل الأبحاث المشاركة فى مجالات العلاج الطبيعى والتأهيل، وتشجيع الأبحاث البينية بين التخصصات المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن المؤتمر يتضمن عدة محاور أساسية، وهى دور العلاج الطبيعى للمرضى المصابين بكورونا وتأهيلهم، والاستخدام الأمثل لميكانيكا الجسم للحد من الإصابات والحوادث، وزيادة كفاءة الأنشطة الحياتية لمرضى إصابات الجهاز العصبى، والحد من تأثير الإصابات المختلفة على كفاءة الحركة، ورفع القدرات الحركية والوظيفية للأطفال ذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى دور العلاج الطبيعى فى تأهيل إصابات الملاعب والوقاية منها، وتحسين جودة الحياة للمسنين، ورفع كفاءة الأداء الحركى وتحسين الأنشطة الحياتية بعد جراحات القلب المختلفة، وتأهيل مرضى التورم الليمفاوى، ودور العلاج الطبيعى وتكنولوجيا الأطراف الصناعية فى تأهيل مرضى البتر.

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى إن مؤتمر "العلاج الطبيعي وجودة الحياة" يتضمن عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل في تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة، والتي يحاضر فيها أساتذة ومتخصصون من كليات العلاج الطبيعي والطب من مصر ودول العالم، مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضًا تواجد مشاركين من الدول الأعضاء بكل من الاتحاد العالمية للعلاج الطبيعي، والاتحاد العربي للعلاج الطبيعي واتحاد الجامعات العربية، واتحاد العلاج الفيزيائي الفرنكوفونية.