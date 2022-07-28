شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنشاء 700 ملعب خماسى ضمن مستهدفات الدولة بقطاع الشباب بخطة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/2023 التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن مستهدفات الدولة بقطاع الشباب والرياضة.

وبحسب الخطة تستهدف الدولة بقطاع الشباب والرياضة إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسي ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية في أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضي، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدني في مطروح وبني سويف والفيوم وسوهاج، وفي قطاع الثقافة فإنه من الـمُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن الـمصري الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لـمكتبة مصر العامة.