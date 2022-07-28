شكرا لقرائتكم خبر عن عادات خاطئة تتسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء فى بيتك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض المعلومات التى تستهدف توعية المواطنين وتعريفهم بالسلوكيات التى قد تتسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء، وبالتالى ارتفاع قيمة الفاتورة، وفيما يلى بعض السلوكيات التى يجب التوقف عنها:

1- تراكم الثلج فى فريزر الثلاجة.. حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة.

2- فتح الثلاجة بشكل مستمر.. عند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء.. ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

4- ترك الإضاءة.. يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.