شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 28/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:20
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:46
موعد صلاة المغرب 7:00 م
موعد صلاة العشاء 8:29 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:25
موعد صلاة الظهر 11:58 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:18 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:27
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:22 م
وقت صلاة المغرب 6:37 م
وقت صلاة العشاء 8:01 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:41 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 22: 3
موعد صلاة المغرب 6:39 م
موعد صلاة العشاء 7:59