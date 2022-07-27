شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: قرارات الرئيس السيسي الاجتماعية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة غير مسبوقة وتعلن انحياز القيادة السياسية للأسر الأكثر احتياجا، مما دفع الاتحاد لتوجيه 2.4 مليار جنيه لـ400 ألف أسرة مصرية لمدة عام، فضلا عن الدعم الموجهة لـ 5 ملايين أسرة هذا العام.

ولفت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن الاتحاد لديه قاعدة بيانات لكل القرى ونسبة الفقر فيها وحجم الأسر التي تحتاج الدعم في كل قرية.

وأكد أن التحالف يقوم على التبرعات الداخلية ولا يحصل على أي تبرعات خارجية، مضيفا أن الاتحاد يقوم بمسؤولية وطنية قومية فيما يتعلق بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعمل على 3 محاور «الأحزاب السياسة، المحليات، حقوق الإنسان والحريات».

وتابع: هناك تجهيز لمحور اجتماعي واقتصادي سيتم العمل عليها في اجتماع السبت المقبل، مؤكدا أنه لن يشارك في الحوار الوطني من رفع السلاح على الدولة المصرية أو يرفض الدستور.