شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة مصرية: توصلنا إلى تصميم جهاز لقياس السكر دون الحاجة لـ"دم" المريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت مها شطا عضو الفريق البحثى بطلاب قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قمنا بتصميم جهاز لقياس السكر بدون استخراج دم من المريض عن طريق الاشاعة تحت الحمراء، لافتة إلى أنهم 5 طلاب مصريين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فازوا في مسابقة تصميم الرعاية الصحية بجامعة جون هوبكنز لعام 2022.

وأضافت مها شطا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، توصلنا إلى تصميم لقياس مستوى السكر لدى المريض بدون الاضطرار إلى حقنة أو استخراج دم من المريض.

وأشارت إلى أن الألم الذى يتسبب للمريض عقب حرج نفسه أو جرحه لقياس الدم لذلك قمنا بتصميم جهاز يستطيع قياس السكر بالاشاعة تحت الحمراء، بدون دم، ومازلنا نعمل على الجهاز لتطويره كى نصل إلى دقة تصل إلى 95% .