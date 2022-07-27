شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار برنامج المناخ العالمى: زيارات الرئيس لحشد الجهود لمواجهة تغييرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدى علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، من أبرز أهداف زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية مؤخرا حشد الجهود الدولية لمواجهة التغييرات المناخية التى من أهم أسببها الرئيسية الاعتماد على الوقود الأحفورى الذى دائما ما يتسبب فى زيادة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو .

وأضاف مستشار برنامج المناخ العالمى، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن غازات الاحتباس الحرارى قد باتت عالقة فى الغلاف الجوى للكرة الأرضية، الأمر الذى تسبب فى مشكلات عدة عانت منها كافة الدول من ارتفاع لدرجات الحرارة أو الجفاف وزيادة معدلات الحرائق.

وأشار مستشار برنامج المناخ العالمى إلى أن الشركات الكبرى لن تغير سياستها إلا بعد انتهاء الوقود الأحفورى، وليس من السهل اطلاقا الانتقال للطاقة الجديدة، فمصر سوف تتصدر في مهمة صعبة قمة المناخ لاقناع دول العالم للحد من استخدام الوقود الاحفورى واستبدالها بالطاقة الجديدة.

وأوضح مستشار برنامج المناخ العالمى أنه إذا لم نتوصل إلى اتفاق سنصل إلى 2050 دون اتفاق بخفض كربونى حقيقى سترتفع درجات الحرارة درجتين مرة واحدة وستكون بمثابة كارثة حقيقية .