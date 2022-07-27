شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الصحة يؤكد خلو مصر من أى حالات لجدرى قرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إعلان منظمة الصحة العالمية بأن جدرى القرود حالة طارئة تستعدى الاهتمام بسبب انتشار جدرى القرود وهو نداء للعالم كى ينتبه ولا يعتبر جائحه خطيرة تنتشر حول العالم مثلما رأينا في جائحة فيروس كورونا وانفلونزا الطيور، مؤكدا خلو مصر من أى حالات جدرى قرود ورفع مستوى الرصد والاشتباه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أنه تم عمل دليل إرشادى للأطباء فى جميع محافظات الجمهورية يوضح كيفية التعامل مع الحالات المصابة بمرض جدرى القرود أو المشتبه فى إصابتها بالمرض.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم توفير الكواشف الخاصة بالكشف عن المرض بين الحالات المشتبه فى إصابتها، وتابع: نهدف للكشف المبكر عن أى حالات مصابة بالمرض وسرعة عزلها حال وجودها وعلاجها، مؤكدا أنه وزارة الصحة كثفت تدريب العاملين وإصدار دليل إرشادى على كافة المحافظات وتشديد إجراءات الترصد فى كافة المنافذ لمواجهة جدرى القرود.