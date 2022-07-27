شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: مصر أول دولة تطبق البورد العربى بجامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن التوصيات الختامية لإجتماع البورد العربى للتمريض والقبالة، والذى استمرت فعالياته على مدار 3 أيام بدولة الأردن، بمشاركة ممثلى 13 دولة عربية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن التوصيات الختامية تناولت تحديد مسمى وظيفى للبورد العربى للتمريض والقبالة وهى الدكتوراة المهنية للتمريض، وضع مسئوليات ومهام خاصة بخريجى البورد العربى وبعض المميزات التى تؤهله للقيام بمهام تمريضية دقيقة والقيام بوظائف إشرافية فى نفس المجال وتحسين الخدمات التمريضية فى مكان عمله.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن مصر أول دولة تقوم بتطبيق البورد العربى بجامعة المنصورة، لافته إنه سيتم إطلاق خطة توعية بأهمية ومميزات البورد العربى فى مصر، حتى يكون للخريج سوق دولى وعالمى.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن اليوم الختامى لاجتماعات البورد العربى شهد الاهتمام بالعملية التعليمية النظرية والعملية، وخصوصاً التدريب العملى فى اليوم الثالث من خلال امتحان الـ "أوسكى"، والتأكيد على أن خريجى البورد العربى هم خريجين متميزين وهى أعلى درجة فى دراسة التمريض فى العالم.

وأشارت إلى أن اجتماعات البورد العربى ناقشت أمس كافة التفاصيل العلمية والتى تناولت بنك الأسئلة العملية والنظرية، وذلك تحضيراً لامتحانات البورد العربى المقرر عقدها فى شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال للبورد السابق واستقبال الطلاب الجدد، كما تناولت المسمى الوظيفى للخريج ومسمى الشهادة ومميزات البورد العربى ومهام وواجبات ومميزات البورد العربى.

وقالت إن اجتماعات البورد العربى تطرقت للاستراتيجية العربية للتمريض والقبالة، والتى تتضمن تحسين وتطوير تعليم مهنة التمريض وتوفير ممرض ممارس للممارسة العملية، والذى يصب فى صالح المنظومة الطبية من خلال خريج فريق تمريض ذو جودة عالية ينافس السوق القومى والاقليمى والعالمى.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أنه يتم تجهيز زيارة من البورد العربى لجامعة المنصورة لمتابعة سير العملية التعليمية للبورد، لافته إلى أن دول العراق وليبيا بدأت استعداداتها لتطبيق البورد العربى، كما تقوم باقى الدول لتوفيق أوضاعها للتطبيق.

وقالت إن دولة البحرين طالبت بإضافة تخصصات جديدة ومنها القبالة وتمريض صحة الأسرة، لافته إلى أن دولة البحرين وقطر والكويت لديهم عيادة القابلة والمولدة، بالإضافة إلى عيادات خاصة يقوم بإدارتها فريق من التمريض فى مناطق التى تشهد عجزاً بالأطباء، كما يقوم التمريض فى تلك الدول بإجراء تقييم شامل للمرضى ومتابعة حالتهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وتحويلهم فى حالة الضرورة، بالإضافة إلى أن فريق التمريض بالبحرين يقوم بالولادة الطبيعية فى الأماكن الحدودية والنائية التى لا يوجد بها أطباء.