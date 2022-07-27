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شكرا لقرائتكم خبر عن قطارات النوم الأسعار وكيفية الحجز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
أولا - الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:
1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:
- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه .
- الطفل من اربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها.
2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:
- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه.
- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها.
- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.
ثانيا كيفية الحجز :
1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.
2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.
3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد.
4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.
5ـ في حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.