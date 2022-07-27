شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتابع حالة طفل مصرى مصاب بسرطان الدم فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بوالدة طفل مصاب بسرطان الدم، بالمملكة العربية السعودية، حيث يرقد بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه فور رصد نشر والدة الطفل استغاثات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمناشدة أجهزة الدولة لمساعدتها، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجي، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية، لمتابعة موقف الحالة، وتقييم المخاطر الطبية، لاتخاذ أفضل قرار يضمن سلامة الطفل، والحرص على حياته.

وقالت وزيرة الهجرة، إن الطفل تم حجزه بالمملكة العربية السعودية في مستشفى السعودي الألماني في منطقة عسير، وجار التنسيق لتوفير مكان يقدم العلاج الكيماوي، أو نقله إلى أرض الوطن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك تعاونا دائما بين مؤسسات الدولة المصرية، توفيرا للخدمات للمواطنين، في الداخل والخارج، مشيدة بجهود القائمين على وزارة الصحة والشكاوى الحكومية، لما يبذلونه من عناية فائقة في هذه المواقف.