شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يرفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%، لمكافحة التضخم.

وتوقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة، وقال إن "زيادات مستمرة" في الفائدة ستكون ملائمة.

وأضاف أن "التضخم ما زال مرتفعاً بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".