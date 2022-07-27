شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: وصول 200 ألف طن قمح أوكرانى إلى مصر منذ بداية الأزمة الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن مصر تعتمد على تنوع المنشأ لاستيراد القمح ومصر تستورد القمح من 22 منشأ معتمد لديها حول العالم من ضمنهم الهند وروسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن جودة القمح في الهند ترتفع عن أى مكان آخر تستورد منه مصر القمح، وهناك 3 أو4 موانئ بأوكرانيا جاهزة لإعادة تصدير شحنات الحبوب إلى دول العالم من بينها مصر .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، وصول 200 ألف طن قمح أوكرانى إلى مصر منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وحتى الآن، مصر تعتمد على تنويع مصادر استيراد القمح لمواجهة الأزمات العالمية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إلى أنه لا خوف علينا من أزمة القمح لأن المخزون الاستراتيجي الموجود يكفى لنهاية العام ومازالت التعاقدات مستمرة لاستيراد القمح من أكثر من مكان حول العالم.