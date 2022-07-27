شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن عدد من المواقع فى شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمُتابعة الجهود المتخذة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن عدد من المواقع في شرق القاهرة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفني، والعميد أحمد أبوبكر، رئيس حي المقطم.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة من جانب الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن بعض المواقع في شرق القاهرة، نتيجة لتفقد سيادته هذه المواقع، في جولاته المتعددة، مشيراً إلى أن هذه التكليفات ترتبط بتحسين الخدمات المقدمة، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية.

وخلال الاجتماع عرض وزير الإسكان جهود الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وتضمنت خطة استكمال تنفيذ الطريق العام المار شرق موقع مديرية أمن القاهرة، من "محور يوسف السباعي"، إلى "طريق السويس" بمدينة القاهرة الجديدة، وكذا العمل على بناء سور على حدود منطقة المدافن مع هذا الطريق، حيث تم البدء في استكمال الطريق، وسيتم بناء السور، لافتاً إلى التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لمنع إلقاء المخلفات على جانبيه، ومؤكداً أنه جار تنفيذ مشروع خط الصرف الصحي الرئيسي شمال مدينة القاهرة الجديدة، والذي من المقرر الانتهاء منه في 31 أغسطس 2022.

من جانبه عرض وزير النقل الجهود التي تتم لتنفيذ تكليفات الرئيس في المواقع بنطاق شرق القاهرة، حيث أشار إلى أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل، شرق وغرب النيل، وفق المخطط الزمني المتفق عليه لمراحل التنفيذ، حيث يوفر المشروع خدمة نقل أعداد كبيرة من الركاب وتيسير انتقالهم بين أنحاء العاصمة، كما يتكامل مع خدمة نقل الركاب عبر الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا مع القطار الكهربائي السريع.

كما أكد الفريق كامل الوزير أنه تتم إزالة الحواجز على جانبي مسار "المونوريل"، واستعادة كفاءة الطرق الواقعة على جانبيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وعرض صوراً من الواقع توضح الجهود التي تبذلها الوزارة لتهيئة المنطقة المحيطة بأعمال تنفيذ المشروع.

وعرض محافظ القاهرة جهود الوزارة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواقع بشرق القاهرة، حيث تناول خطة متكاملة لإعادة تخطيط شارع 9 بالمقطم، مؤكدا أنه تم إزالة جميع الإشغالات بشارع 9 بالمقطم، كما تم اقتراح موقع لإنشاء سوق حضاري كبديل عن السوق الحالي، ليكون السوق الجديد على مساحة 4500 م2 ويضم عدد 330 باكية، مع السيطرة على أسلوب الانتظار على جانبي الشارع، من خلال التنسيق مع إدارة مرور القاهرة.

كما أشار المحافظ إلى أنه يتم متابعة إزالة المخلفات على جانبي محور محمد علي فهمي، الذي يمتد بطول 7 كم، وكذا محور عمر سليمان، الذي يبلغ طوله 5.5 كم، وأكد اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة لمنع تكرار ذلك، من خلال تعيين خدمات أمنية لضبط سيارات النقل المخالفة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم ضبط 15 سيارة مخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، أنه فيما يتعلق بموقف مبنى شارع التسعين، فإنه سيتم تغيير نشاط هذا المبنى إلى مركز تجاري إداري، بهدف الاستغلال الأمثل له، وهناك لجنة مشكلة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المبنى.