شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالاعتماد على المكون المحلى بمشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزير فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري"..‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

البيت الأبيض يعلن شفاء الرئيس الأمريكى من كورونا : الفحوصات جاءت سلبية

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن نتيجة الفحوص التي خضع لها الرئيس مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء لمعرفة ما إذا كان لا يزال مصاباً بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وأضاف الدكتور كيفين أوكونور في مذكرة الأربعاء أن أعراض إصابة بايدن، الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، انتهت تقريباً.

وجاء في المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض أن بايدن سيتوقف عن إجراءات العزل الصارمة التي يتبعها منذ إصابته.

وعانى بايدن من أعراض طفيفة تحسنت بثبات منذ جاءت نتيجة فحصه إيجابية الخميس. وقال الطبيب إنه سيواصل وضع كمامة لعشرة أيام كاملة عندما يخالط آخرين.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلقي خطاباً الأربعاء في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ولم يورد أي تفاصيل إضافية.

"الزراعة" تطرح البيض بمنافذها الثابتة والمتحركة بـ 58 جنيهاً للطبق

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة قامت الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم الأربعاء، عددا من السيارات لبيع الطبق بسعر 58 جنيها للأبيض و60 جنيها للأحمر أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في بعض الميادين وأمام المؤسسات الحكومية في القاهرة والجيزة، وأيضا في بعض المحافظات.

وقد شهدت أسعار البيض تراجعا بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-

- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 3 : 2 ) درجة مئوية

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة

- تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة الجديدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022/2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها، مُشددةً على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة 2022/2023، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 310 مليار جنيه، مقارنةً بـ 275.6 فى عام 2021/ 2022، مع استمرار الدولة فى الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، ورصد مدى توافرها بشكل يومي، لتوفير كميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مُشيرةً إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أدائها، والتأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكافة المترددين عليها.

طقس شديد الحرارة غداً ورطوبة وشبورة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28 درجة.

الصحة: توفير 50 ألف كاشف سريع لفحص فيروس كورونا بصيدليات الإسعاف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن البدء في توفير 50 ألف كاشف سريع على صيدليات الإسعاف وكذلك المستشفيات الحكومية بسعر 25 جنيها للكاشف الواحد مشيرة إلى أنه له قدرة كبيرة على استبيان الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع، إنه لن يتم توفير هذه الكواشف في الصيدليات الحرة مشيرا إلى أن الكواشف لها قدرة كبيرة على الكشف عن المرض وبيان الإصابة من عدمه.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة، أنه تم توفير الكواشف اللازمة للكشف عن إصابات أوميكرون ومتحوراته المختلفة بالمعامل المركزية، مشيرا إلى أن البرتوكول العلاجي الجديد سيتم توزيعه خلال ساعات على مستشفيات الجمهورية يتضمن كافة التفاصيل الجديدة اللازمة للعلاج.

وتابع: إن هناك متحور جديد من "أوميكرون" أدي إلي زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه"B4-B5، كما أن هناك خلطا خاطئا وشائعا وهو ان الكورونا شيء ومتحور "اوميكرون " شيء آخر وهذا ليس صحيحا على الإطلاق حيث أن "أوميكرون" إحدى متحورات الفيروس.

وقال: متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بطيئة للغاية.

الأزهر يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 غداً

يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2022، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

ومن المقرر أن يُبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية.

التضامن: سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة"

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى أنه يتم سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج " تكافل وكرامة " تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث لديه حرص كبير على دعم هؤلاء حيث كان يقتصر الدعم حتى سن 18 عاما، الا ان توجيهات الرئيس جاءت لاستمرار دعم الطلاب حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية ،كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.