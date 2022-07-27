شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير 25 سلعة على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من شركتى الجملة "العامة – المصرية" حول صرف استعاضات شهر أغسطس، ويتم صرف الاستعاضة الأولى لكل بدال تموينى أو صاحب منفذ جمعيتى او بالمجمعات الاستهلاكية.
ولفت التقرير بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى أنه يتم صرف 25 سلعة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة متنوعة ما بين الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ صرف السلع التموينية، ويوجد مخزون استراتيجى كبير من السلع بمخازن الشركتين يصل إلى الــ 3 أشهر ويتم استعاضة أى سلعة لتلك المخازن من المخازن الكبرى.
ووجه الوزير لجنه الشراء الموحد بالشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة التعاقد على سلع ذات جودة عالية لطرحها للمواطنين على بطاقة الدعم.