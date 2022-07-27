شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدم دعما شهريا لمدة عام لـ400 ألف أسرة بتكلفة 2.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مساهمته في خطة الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية، وذلك بتقديم دعم شهري منتظم إلى 400 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال المؤسسات أعضاء التحالف بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.4 مليار جنيه وذلك لمدة عام، هذا بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مستهدفات خطة الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة (وصل الخير2 ) والتى يستهدف بها التحالف خدمة ورعاية نحو 5 ملايين أسرة خلال العام الجاري، وتقديم كافة التدخلات الغذائية والصحية والاجتماعية وكذلك توفير فرص التمكين الاقتصادي، يأتي ذلك سعياً من التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

يأتى ذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعداد حزمة تدخلات رعاية اجتماعية استثنائية تُراعي ظروف الأُسر الأكثر احتياجًا.

ويُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 ، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.